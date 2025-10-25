EuroLeague: MVP της 6ης αγωνιστικής ο Ρόμαν Σόρκιν

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ρόμαν Σόρκιν να πραγματοποιεί φοβερή εμφάνιση.
Ο Ισραηλινός ψηλός ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ και μάζεψε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της 6ης στροφής, κερδίζοντας στο... νήμα τον Ναντίρ΄Ίφι.
Dominating and leading @MaccabiTLVBC to a win versus Real Madrid 🫡— EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2025
Roman Sorkin earns his first-ever MVP of the Round ✔️
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/7D7NbfFrql