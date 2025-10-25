Πρόβλημα με Ουίλιαμς-Γκος στη Ζαλγκίρις και εκτός δράσης για τα επόμενα παιχνίδια

Πρόβλημα προέκυψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της χθεσινής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα και αποχώρησε άμεσα στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ζαλγκίρις ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα και, χωρίς να διευκρινίζεται το διάστημα απουσίας του. Πάντως, η Ζαλγκίρις μπροστά της έχει τη «διαβολοβδομάδα» παίζοντας εντός κατά σειρά με Βίρτους Μπολόνια και Βιλερμπάν, ενώ στις 12 Νοεμβρίου παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

«Ο Ουίλιαμς-Γκος υπέστη μυικό τραυματισμό στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και θα λείψει στα επόμενα παιχνίδια» αναφέρει η λιθουανική ομάδα.

Φέτος, σε έξι αγώνες στη EuroLeague μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.