Πρόβλημα με Ουίλιαμς-Γκος στη Ζαλγκίρις και εκτός δράσης για τα επόμενα παιχνίδια

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ζαλγκίρις ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα και, χωρίς να διευκρινίζεται το διάστημα απουσίας του. Πάντως, η Ζαλγκίρις μπροστά της έχει τη «διαβολοβδομάδα» παίζοντας εντός κατά σειρά με Βίρτους Μπολόνια και Βιλερμπάν, ενώ στις 12 Νοεμβρίου παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
«Ο Ουίλιαμς-Γκος υπέστη μυικό τραυματισμό στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και θα λείψει στα επόμενα παιχνίδια» αναφέρει η λιθουανική ομάδα.
Φέτος, σε έξι αγώνες στη EuroLeague μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Nigel Williams-Goss suffered a hamstring injury during the game in Barcelona and will be sidelined for the next few games. pic.twitter.com/67z3QBP4Nu— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 25, 2025