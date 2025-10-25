Μια ανάσα απο τη συμφωνία με Μίλιτσιτς ο Άρης

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ιγκόρ Μίλισιτς, για την ανάληψη της θέσης του προπονητη της ομάδας βρίσκεται ο Άρης.

Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται εδώ και λίγες μέρες σε αναζήτηση προπονητή, μετά και την απομάκρυνση του Μπόγκνταν Καράιτσιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο φαβορί για την θέση είναι ο Κροάτης τεχνικός, Ιγκόρ Μίλισιτς.

Οι άνθρωποι του Άρη θέλουν ιδανικά ο νέος προπονητής της ομάδας να έχει αναλάβει καθήκοντα και να βρίσκεται στο τιμόνι των κιτρινόμαυρων στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ενώ είναι πιθανό μέσα στη μέρα να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.

Πολωνικά δημοσιεύματα τονίζουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα από το deal, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω πληροφορίες, με την ιστοσελίδα superbasket.pl να αναφέρει:

“Φαίνεται πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Πολωνίας, ο οποίος δεν είναι σε σύλλογο από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όταν αποχώρησε από την Νάπολι στην Ιταλία.

Ο 49χρονος προπονητής ήταν σίγουρα απασχολημένος αυτή την περίοδο, και στο φετινό Ευρωμπάσκετ, κατέγραψε μια ακόμη πολύ επιτυχημένη παρουσία με την εθνική ομάδα της Πολωνίας. Αφού τερμάτισε τέταρτος το 2022, αυτή τη φορά βγήκε έκτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική μας ομάδα.

Ακόμα πιο αισιόδοξοι από τους Έλληνες δημοσιογράφους για την ανάληψη εργασίας από τον Μίλιτσιτς στη Θεσσαλονίκη είναι οι Ευρωπαίοι ατζέντηδες φίλοι του συντακτικού μας γραφείου, οι οποίοι πιστεύουν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας είναι ήδη τυπική και ότι η υπογραφή του διετούς συμβολαίου του Ιγκόρ Μίλιτσιτς με τον Άρη θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί σύντομα”.