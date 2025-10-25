Οι Χιτ στηρίζουν τον Ροζιέρ

Ο αρχηγός των Μαϊάμι Χιτ, Μπαμ Αντεμπάγιο, προσέφερε την «πλήρη υποστήριξή» του στον συμπαίκτη του, Τέρι Ροζιέρ, ο οποίος είναι ύποπτος για συμμετοχή σε «στημένα στοιχήματα» στο NBA.

Ο Ροζιέρ συνελήφθη, κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την Πέμπτη σε μια επιχείρηση που περιελάμβανε επίσης τον προπονητή του Πόρτλαντ, Τσόντσεϊ Μπίλαπς, ύποπτο για συμμετοχή σε «στημένα» παιχνίδια πόκερ, έναν άλλο πρώην παίκτη και παίκτες στοιχημάτων.

«Ως ομάδα, είμαστε εδώ για αυτόν, είναι πλήρης η υποστήριξή μας», δήλωσε ο Αντεμπάγιο πριν από την νίκη των Χιτ με 146-114 στο Μέμφις και πρόσθεσε: «Προσευχόμαστε γι' αυτόν, εξακολουθούμε να τον επευφημούμε και θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια για να προχωρήσουμε».

Ο Ροζιέρ, ύποπτος για προσποίηση τραυματισμού προς όφελος των παικτών στοιχήματος ενώ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ότι «δεν φοβάται να αγωνισθεί».

Αφού οι εταιρείες στοιχημάτων τον κατήγγειλαν, η υπόθεσή του επανεξετάστηκε πριν από δύο χρόνια από το NBA, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν «ανεπαρκή στοιχεία», εξήγησε, ο Επίτροπος του πρωταθλήματος, Ανταμ Σίλβερ.

«Τα δικαστήρια έχουν εξουσία κλήτευσης, μπορούν να απειλήσουν με ποινή φυλάκισης και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που εμείς δεν μπορούμε», τόνισε.

Ο προπονητής της ομάδας του Μαϊάμι, Έρικ Σπολστρα, δεν σχολίασε την υπόθεση, αλλά επέμεινε ότι ο Ροζιέρ είναι «ένα άτομο που σημαίνει πολλά» για τους Χιτ.