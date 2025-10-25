Ομπράντοβιτς: «Ψάχνουμε έναν γκαρντ, χρειαζόμαστε και έναν ψηλό στην Παρτιζάν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισήμανε πως η Παρτιζάν είναι στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κάρλικ Τζόουνς για έναν γκαρντ, ενώ παράλληλα χρειάζεται και μια προσθήκη στη γραμμή των ψηλών.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Ζοτς»:

«Έχουμε μια κατάσταση, στην οποία, όπως έχω πει, μόνο ο Ουάσινγκτον είναι στη θέση του πόιντ γκαρντ. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Ψάχνουμε επιλογές, είναι εύκολο να αναγνωρίσεις έναν καλό παίκτη, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες για να φέρεις έναν παίκτη. Πρέπει να έρθει, να πληροί τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες με περισσότερους πόρους από εμάς και αυτή ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να το πούμε. Θα ήμουν ενθουσιασμένος αν φέρναμε τουλάχιστον έναν παίκτη. Από την αρχή της προετοιμασίας μιλάμε για την ανάγκη ενός ψηλού.

Δεν ξέρω αν ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα για δύο γκαρντ. Αντιδράσαμε μετά τον τραυματισμό του Κάρλικ, ψάχνουμε για έναν γκαρντ, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη έναν ψηλό. Ελπίζουμε ότι ο Σέικ Μίλτον θα αναρρώσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι παίκτες, όχι μόνο στη δική μας ομάδα αλλά σε όλη την EuroLeague.

Θα έπρεπε η Ένωση Παικτών (ELPA) να ανησυχεί για το ότι υπήρχαν μόνο 35 ημέρες προετοιμασίας; Κάποιοι παίκτες ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι, κάποιοι όχι, κάποιοι εντελώς απροετοίμαστοι. Και τι να κάνεις; Ας μην επιστρέψουμε σε αυτό.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το ρόστερ που έχουμε. Δεν είναι εύκολο».