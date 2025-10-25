Ο Σίλβερ πήρε θέση για το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων στο ΝΒΑ

Το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων έχει φέρει... σεισμό στο ΝΒΑ και ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, πήρε θέση για πρώτη φορά δημόσια.

Λίγες μέρες μετά τις συλλήψεις των Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς, ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε για το σκάνδαλο που έχει βάλει... βόμβα στα θεμέλια του ΝΒΑ και αποκτά ολοένα περισσότερες προεκτάσεις.

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν βαθιά αναστάτωση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη λίγκα και τους φιλάθλους της από την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Ένιωσα έναν κόμπο στο στομάχι μου. Με αναστάτωσε όλο αυτό», δήλωσε αρχικά ο κομισάριος του «μαγικού κόσμου» και συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό που συνέβη είναι πως, επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νόμιμων, αδειοδοτημένων εταιρειών, εντοπίστηκε μια ανώμαλη δραστηριότητα γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Μας ενημέρωσαν οι ρυθμιστικές αρχές και οι ίδιες οι εταιρείες στοιχημάτων. Εξετάσαμε την υπόθεση με απόλυτη διαφάνεια. Και παρότι υπήρχε αυτή η ασυνήθιστη στοιχηματική κίνηση, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο. Ο Ροζίερ, εκείνη την περίοδο, συνεργάστηκε. Παρέδωσε το κινητό του στο γραφείο της λίγκας, έδωσε συνέντευξη. Τελικά καταλήξαμε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, παρά την περίεργη δραστηριότητα.

Όμως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσίες που εμείς δεν διαθέτουμε — μπορεί να εκδώσει κλήσεις σε απολογία, να απειλήσει με φυλάκιση, να κάνει πράγματα που το γραφείο της λίγκας δεν μπορεί να κάνει. Από τότε συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν ήταν ένα κατηγορητήριο. Δυόμισι χρόνια μετά, προς τιμήν του Τέρι, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί για τίποτα. Προφανώς, η εικόνα δεν είναι καλή, αλλά έχει τεθεί σε άδεια. Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, η οποία διαθέτει εξουσίες που εμείς δεν έχουμε».

Τέλος, ο Σίλβερ ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους μας που όλοι πρέπει τώρα να ασχολούμαστε με αυτή την κατάσταση».