«Ο Ντιαλό δέχτηκε ρατσιστική επίθεση - Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα πέταξαν αναπτήρες στον πάγκο της Μπασκόνια»

Τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ρατσιστική επίθεση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Χαμιντού Ντιαλό, αλλά και για ρίψη αναπτήρων προς τον πάγκο της Μπασκόνια.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Μπασκόνια στην 6η αγωνιστική της Euroleague, αλλά οι Βάσκοι έχουν πάρα πολλά παράπονα από τη φιλοξενία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τονίζουν πως η ασφάλεια του γηπέδου ήταν απούσα.

Συγκεκριμένα, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ρατσιστική επίθεση προς τον Χαμιντού Ντιαλό, όταν εκείνος πήγε στον πάγκο. Ο παίκτης της Μπασκόνια αντέδρασε προς το κοινό, το οποίο του έκανε λεκτική επίθεση για ώρα.

Από εκεί και πέρα, σε άλλο ένα παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα υπήρξε ρίψη αναπτήρων προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων