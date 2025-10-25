«Αιχμές» του Κοκόσκοφ για τη διαιτησία στο τουρκικό ντέρμπι

Η Φενέρμπαχτσε πήρε το διπλό στο τουρκικό ντέρμπι στην έδρα της Εφές και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των γηπεδούχων μετά την νέα εντός έδρας ήττα της ομάδας του:

«Ήταν μια μεγάλη βραδιά, δεν έχω ξαναδεί συνέντευξη Τύπου να κρατάει 40 λεπτά. Έχουμε και ζωή έξω από το μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που μείνατε τόσο αργά, αλλά… είμαστε απογοητευμένοι. Δυστυχώς, το παιχνίδι δεν κρατάει 30 λεπτά, αλλά 40'. Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι αντίπαλοι ήταν πιο δυνατοί, πιο προετοιμασμένοι. Το ροτέισον μας ήταν συρρικνωμένο. Οι παίκτες στο παρκέ είχαν... βαριά πόδια, δεν μπορούσαν να σκοράρουν και δεν είχαν τη δύναμη για το τελευταίο ξέσπασμα. Γι’ αυτό νιώθω άσχημα μετά από αυτό το παιχνίδι, γιατί είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε αλλά δεν το κάναμε. Παίξαμε απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, που αγωνίζεται με αυτοπεποίθηση και έχει πολλούς βετεράνους.

Ο Νικολό Μέλι είχε μεγάλη επιρροή όταν το ματς κρίθηκε. Αλλά, ξανά, το παιχνίδι είναι 40 λεπτά. Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, το ματς ήταν "κλειστό", όμως χάσαμε κάποιες βολές. Αν είχαμε βάλει εκείνες τις βολές, θα ήταν αλλιώς.

Νομίζω ότι η σκληράδα τους μάς ενόχλησε. Η ελευθερία κινήσεων… στη θεωρία, το μπάσκετ είναι άθλημα χωρίς επαφή. Ξέραμε ότι θα υπάρχει επαφή, αλλά έπρεπε να τη διαχειριστούμε. Όταν υπάρχουν δύο χέρια στη μέση, είναι φάουλ. Δεν θέλουμε οι διαιτητές να σφυρίζουν σε κάθε φάση, αλλά αυτή η φυσική επαφή μάς επηρέασε και δεν μπορέσαμε να την αντιμετωπίσουμε.

Χρειαζόμασταν βοήθεια από τον πάγκο. Οι παίκτες πρέπει να ανταποκρίνονται όταν η ομάδα τους χρειάζεται. Αυτή είναι η Εφές αυτή είναι η EuroLeague, είτε για 30 δευτερόλεπτα είτε για 30 λεπτά, πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν».