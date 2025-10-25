«Χάος» στην έδρα της Παρτιζάν και γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των οπαδών της ομάδας! (vid)

Επεισόδια μεγάλης έντασης και διάρκειας σημειώθηκαν στον αγώνα της Παρτιζάν και της Παρί, με τους οπαδούς των Σέρβων να έρχονται στα χέρια... μεταξύ τους.

Όπως περιγράφει ο σερβικός Τύπος, στην "Belgrade Arena" επικράτησε «χάος», καθώς υπήρξε μια βίαιη σύγκρουση μεταξύ των οπαδών των «ασπρόμαυρων».

Για την ακρίβεια, στην εξέδρα που βρίσκεται πίσω από τη μπασκέτα και συνηθίζουν να κάθονται οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν, σημειώθηκαν έντονα επεισόδια στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με μια γενικευμένη σύρραξη που είχε διάρκεια και... μπόλικο ξύλο.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: