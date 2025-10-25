Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: Μεγάλες νίκες για Μπακς, Σπερς και Λέικερς

Οι Μπακς πήραν ένα δύσκολο διπλό στον Καναδά κόντρα στους Ράπτορς, οι Σπερς έφυγαν με το διπλό από την Νέα Ορλεάνη, ενώ οι Λέικερς «λύγισαν» εντός έδρας τους Τίμπεργουλβς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: Τορόντο Ράπτορς - Μιλγουόκι Μπακς 116-122 Ορλάντο Μάτζικ - Ατλάντα Χοκς 107-111 Μπρούκλιν Νετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131 Νιου Γιορκ Νικς - Μπόστον Σέλτικς 105-95 Χιούστον Ρόκετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-115 Μέμφις Γκρίζλις - Μαϊάμι Χιτ 114-146 Νιου Όρλινς Πέλικανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 116-120 Ντάλας Μάβερικς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 107-117 Λος Άντζελες Λέικερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 128-110 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 139-119 Σακραμέντο Κινγκς - Γιούτα Τζαζ 105-104 Λος Άντζελες Κλίπερς - Φοίνιξ Σανς 129-102