Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: Μεγάλες νίκες για Μπακς, Σπερς και Λέικερς

Οι Μπακς πήραν ένα δύσκολο διπλό στον Καναδά κόντρα στους Ράπτορς, οι Σπερς έφυγαν με το διπλό από την Νέα Ορλεάνη, ενώ οι Λέικερς «λύγισαν» εντός έδρας τους Τίμπεργουλβς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Τορόντο Ράπτορς - Μιλγουόκι Μπακς 116-122

Ορλάντο Μάτζικ - Ατλάντα Χοκς 107-111

Μπρούκλιν Νετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131

Νιου Γιορκ Νικς - Μπόστον Σέλτικς 105-95

Χιούστον Ρόκετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-115

Μέμφις Γκρίζλις - Μαϊάμι Χιτ 114-146

Νιου Όρλινς Πέλικανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 116-120

Ντάλας Μάβερικς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 107-117

Λος Άντζελες Λέικερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 128-110

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 139-119

Σακραμέντο Κινγκς - Γιούτα Τζαζ 105-104

Λος Άντζελες Κλίπερς - Φοίνιξ Σανς 129-102

