Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: Μεγάλες νίκες για Μπακς, Σπερς και Λέικερς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Τορόντο Ράπτορς - Μιλγουόκι Μπακς 116-122
Ορλάντο Μάτζικ - Ατλάντα Χοκς 107-111
Μπρούκλιν Νετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131
Νιου Γιορκ Νικς - Μπόστον Σέλτικς 105-95
Χιούστον Ρόκετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-115
Μέμφις Γκρίζλις - Μαϊάμι Χιτ 114-146
Νιου Όρλινς Πέλικανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 116-120
Ντάλας Μάβερικς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 107-117
Λος Άντζελες Λέικερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 128-110
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 139-119
Σακραμέντο Κινγκς - Γιούτα Τζαζ 105-104
Λος Άντζελες Κλίπερς - Φοίνιξ Σανς 129-102