Μεγάλα διπλά για Πίστονς και Ουίζαρντς

Μπάσκετ
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς άλωσαν την έδρα των Χιούστον Ρόκετς επικρατώντας με 111-115, ενώ οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Ντάλας Μάβερικς με 107-117.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς υποδέχθηκαν τους Πίστονς σε ένα ματς με εντάσεις, που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους, που πήραν ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε μια ισχυρότατη ομάδα.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Κέβιν Ντουράντ να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 37 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Ντάλας, όπου οι Μάβερικς υποδέχθηκαν τους Ουίζαρντς, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν μια τεράστια νίκη, επικρατώντας με 107-117.

Ο Κισόν Τζορτζ με 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με τον Άντονι Ντέιβις να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ.

