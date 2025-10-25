Οι Νικς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Σέλτικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-95.

Παρά τις απουσίες τους, οι «Κέλτες» έβγαλαν μαχητικό πνεύμα στο Madison Square Garden, όμως οι Νικς άντεξαν στην πίεση και έκαναν το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Οι Νεοϋορκέζοι πήραν τη νίκη, επειδή ήταν εξωπραγματικοί στη δεύτερη περίοδο, όπου έτρεξαν επί μέρους 42-14, χτίζοντας διαφορά που τους επέτρεψε να την διαχειριστούν παρά την αντεπίθεση των Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν για ακόμη μια φορά ο κινητήριος μοχλός των Νικς, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς που είχε 26 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για τους Μπόστον Σέλτικς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράουν, που είχε 23 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 3 ασίστ, χωρίς να πάρει βοήθειες από τον Ντέρικ Ουάιτ, που έμεινε στους 15 πόντους.

