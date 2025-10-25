Μεγάλο διπλό των Χοκς στο Ορλάντο - Γλίτωσαν από την «αυτοκτονία» οι Καβαλίερς

Οι Ατλάντα Χοκς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη, αλώνοντας την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ με 107-111. Οι Καβαλίερς γλίτωσαν το κάζο από τους Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 124-131.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ υποδέχθηκαν τους Χοκς, με την ομάδα από την Ατλάντα να παίρνει μια μεγάλη νίκη, πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σημείωσε 70 πόντους.

Ο Τρε Γιάνγκ με 25 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Χοκς, ενώ καλό ματς έκανε και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ, που είχε 19 πόντους και 4 ασίστ. Για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Φρανζ Βάγκνερ με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Στη Νέα Υόρκη, οι Νετς υποδέχθηκαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν... περίπατο μέχρι και το τέταρτο δωδεκάλεπτο, αφού οι γηπεδούχοι εξαπέλυσαν επική αντεπίθεση.

Οι Καβαλίερς μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα 22 πόντων, όμως οι Νετς με επί μέρους 34-16 εκμεταλλεύτηκαν το blackout των «Καβς» μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ.

Τελικά, οι Καβαλίερς αφυπνίστηκαν στο φινάλε και κατάφεραν να αποφύγουν την «αυτοκτονία», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη την φετινή σεζόν, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο ηγέτης των Καβαλίερς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Καμ Τόμας με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Δείτε τα stats της αναμέτρησης