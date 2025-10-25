Τι έκαναν τα προηγούμενα 5 χρόνια οι πρωταθλητές Ευρώπης στις πρώτες 6 αγωνιστικές

Όποια ομάδα δυσκολευτεί ή χάσει την ακολουθεί η καταστροφολογία, αν και βρισκόμαστε Οκτώβρη μήνα και μετά από 6 ματς σε regular season 38 αγώνων.

Η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δημιουργεί ιστορικά ένα δίπολο γεμάτο ανταγωνισμό. Η ενίσχυση του ενός, φέρνει την ενίσχυση και του άλλου. Η ψυχολογία σε πολλές περιπτώσεις, εξαρτάται και από των δύο τα αποτελέσματα. Κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί ένα ιστορικό ντέρμπι σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι απλά εντός των συνόρων.

Στην EuroLeague η κατάσταση είναι λίγο πιο έντονη. Διότι εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο διακύβευμα: Ευρωπαϊκός τίτλος σε ένα άθλημα που δε θα είναι άδικο να χαρακτηριστεί εθνικό για τη χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εξαιρετικές ομάδες, δικαίως απ’ τα φαβορί για το Final Four και δικαίως μπαίνουν στη συζήτηση για τα καλύτερα ρόστερ της διοργάνωσης. Τόσο σε πληρότητα όσο και ποιότητα.

Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται και η έντονη πίεση σε πολλές περιπτώσεις. Δεν αναφερόμαστε προς τις ίδιες τις ομάδες, αλλά μετά τους αγώνες. Όποιος νικήσει, αυτόματα θεωρείται… άτρωτος, ανίκητος, άπιαστος, κατακτητής. Όποιος χάσει, μηδενισμός, ανίκανοι οι πάντες, κακός σχεδιασμός, χρειάζεται κι άλλες μεταγραφές.

Δύσκολα γίνεται κατανοητό πως μιλάμε για μια σεζόν με regular season 38 αγωνιστικών. Μετά από Eurobasketμάλιστα. Με πολλούς τραυματισμούς για όλους. Κάτι που φέρνει απουσίες, χρόνο για να βρεθεί ρυθμός και έξτρα χρόνο για να «δέσει» το σύνολο.

Στις 6 πρώτες αγωνιστικές αμφότερες οι ομάδες μας είναι στο 4-2. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί, αυτό είναι το καλύτερο ρεκόρ που έχουν οι ομάδες οι οποίες τελικά κατέκτησαν την Euroleague τις πέντε προηγούμενες σεζόν. Με το χρονικό ορίζοντα να τίθεται προκειμένου να προσομοιάζει με τις τωρινές συνθήκες στη διεξαγωγή της λίγκας.

Ανάλογη συγκομιδή είχε μόνο η Φενέρμπαχτσε την περασμένη σεζόν. Η οποία είχε χάσει δύο ματς στην έδρα της από Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό. Ένα χρόνο πριν, η Ρεάλ Μαδρίτης μετρούσε τρεις ήττες οι δύο εντός έδρας. Η Εφές στο back to back που έκανε, με το σκεπτικό των φίλων των αιώνιων, έπρεπε να μην κατέβει στις επόμενες αγωνιστικές. Το 2021 είχε ηττηθεί στην έδρα της από Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Φενέρμπαχτσε, ενώ είχε παραδοθεί στις ορέξεις της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Όσο για το 2022; Σχεδόν το απόλυτο ηττών είχε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Άρχισε με ρεκόρ 1-5 και μεταξύ των αποτυχιών της ήταν και το ματς στο ΟΑΚΑ όπου ο Παναθηναϊκός των εσόδων-εξόδων την συνέτριψε 26 πόντους διαφορά!

Η Εφές του back to back μάλιστα, ήταν ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Είναι γνωστό πως συνήθως δεν αρχίζουν καλά τις σεζόν τα σύνολα που δημιουργεί ο κόουτς των «πράσινων» πλέον.

Τα ρεκόρ στις έξι πρώτες αγωνιστικές των ομάδων που πήραν τις πέντε τελευταίες Ευρωλίγκες και τα παιχνίδια που έχασαν:

2025 Φενέρμπαχτσε 4-2

Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας 76-57

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 76-81

2024 Παναθηναϊκός 2-4

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 83-69

Παναθηναϊκός-Μακάμπι 81-86

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 80-72

2023 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 75-73

Ρεάλ-Ολυμπιακός 87-89

Ρεάλ-Βίρτους 91-95

2022 Εφές 1-5

Ρεάλ-Εφές 82-69

Εφές-ΤΣΣΚΑ 96-100

Βιλερμπάν-Εφές 75-73

Αρμάνι-Εφές 75-71

Παναθηναϊκός-Εφές 95-69

2021 Εφές 3-3

Εφές-Ζενίτ 69-73

Εφές-Φενέρμπαχτσε 71-80

Ζαλγκίρις-Εφές 89-73