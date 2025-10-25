Εξωγήινος Γιάννης με μυθικό double-double οδήγησε τους Μπακς στη νίκη!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με εξωπραγματική εμφάνιση, «διέλυσε» την άμυνα των Τορόντο Ράπτορς, οδηγώντας τα «Ελάφια» στη νίκη με 122-116 και στο 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα μυθικό double-double, έχοντας 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής, με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές!

Το ματς

Τα «Ελάφια» μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-27, όμως οι Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 35-25, προηγήθηκαν με 54-52 στην λήξη του ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Μπακς να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, όμως οι Ράπτορς είχαν τις απαντήσεις, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο ισόπαλες με 86-86.

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν συνεχώς στο σκορ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει τα πάντα στο παρκέ για να κρατήσει τα «Ελάφια» στην διεκδίκηση της νίκης, με το φινάλε να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Oι... συμπαραστάτες του Γιάννη

Στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, ανέλαβαν δράση για τους Μπακς ο Κόουλ Άντονι και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, που έδωσαν «ανάσα» στους φιλοξενούμενους και προβάδισμα πέντε πόντων 1:54 πριν την λήξη (115-110).

Οι Ράπτορς, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό, αποφάσισαν να τα κάνουν όλα... λάθος και έδωσαν το δικαίωμα στους Μπακς να φύγουν από τον Καναδά με τη νίκη, κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Κόουλ Άντονι με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Μπράντον Ίνκγραμ με 29 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης