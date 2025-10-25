Γιλντιρίμ: «Χρειαζόμαστε ένα βιβλίο για να υπολογίσουμε τα λάθη μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια, στάθηκε στα πολλά λάθη που έγιναν από τους παίκτες του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έγιναν λάθη και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Έγιναν τόσα πολλά λάθη που θα χρειαστούμε ένα μικρό βιβλίο αν κάτσουμε να τα σημειώσουμε. Σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι είχαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της εβδομάδας με τραυματισμούς και απουσίες, όμως είμαστε ο Παναθηναϊκός και δεν γίνεται να σταθούμε σε τέτοιες δικαιολογίες.

Πρέπει τώρα να αφήσουμε πίσω το τι έγινε, να δουλέψουμε και να επικεντρωθούμε γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη και έρχεται πολύ γρήγορα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα ήταν πνευματικό, κάναμε πολλά λάθη στο να αντιμετωπίσουμε την σκληρή τους άμυνα. Όταν δεν έχει ενέργεια είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να ανταπεξέλθεις».