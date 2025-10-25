Σορτς: «Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα που δεν κάναμε - Δεν είναι δικαιολογία οι απουσίες»

Ο Τι Τζέι Σορτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βίρτους Μπολόνια τόνισε πως υπήρξαν πολλά πράγματα που δεν έκαναν οι «πράσινοι» στο παρκέ. Επίσης, αναφέρθηκε στις απουσίες και τους τραυματισμούς υπογραμμίζοντας πως δεν αποτελούν δικαιολογία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

Για το τι δεν έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR: «Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα που δεν κάναμε. Δεν μαρκάραμε, δεν πήραμε ριμπάουντ, δεν σκοράραμε. Γενικά, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι από την αρχή του ματς και το εκμεταλλεύτηκαν. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εκτός έδρας».

Για την άμυνα της Βίρτους Μπολόνια: «Μπήκαν επιθετικά. Επέβαλαν τον ρυθμό του σωματικά και δεν απαντήσαμε ποτέ. Όταν παίζεις εκτός έδρας στην Euroleague δεν μπορείς να ξεκινάς έτσι. Είναι καλή ομάδα, παίζουν καλά και το έδειξα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να βρει τον εαυτό του άμεσα: «Θα συνεχίσω να δουλεύω. Να βρω τον ρόλο μου στην ομάδα. Θα πάρει περισσότερες προπονήσεις και αγώνες. Όσο περισσότερο παίζω, τόσο πιο άνετα νιώθω. Θα συνεχίσω να δουλεύω».

Για τις απουσίες του «τριφυλλιού» και τα προβλήματα τραυματισμών: «Παίζει ρόλο όταν λείπουν βασικοί παίκτες, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Όσοι ήρθαν έπρεπε να βγουν μπροστά και να παίξουν και δε το κάναμε. Έτσι, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».