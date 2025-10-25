Κριτική Ολυμπιακού: Δεν υστέρησε κανείς, Χολ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ξεχώρισαν

Με ομαδική δουλειά ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Μόναχο με το 96-71 επί της Μπάγερν, έχοντας επιθετικούς πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Χολ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 8

Ουσιαστικός στο πρώτο ημίχρονο, σαν να μην έλειψε ποτέ, είχε 5 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο καθοδηγώντας υποδειγματικά την ομάδα του. Συνέχισε στο ίδιο τέμπο και έκλεισε το ματς με 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Φρανκ Νιλικίνα: 6

Δε φάνηκε ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος, πήρε και λίγο χρόνο (5'), βάζοντας ένα τρίποντο. Το ίδιο πρόσωπο παρουσίασε και στο δεύτερο ημίχρονο τελειώνοντας με 4 πόντους και 2 ασίστ σε 11'.

Σέιμπεν Λι: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί

Εβάν Φουρνιέ: 7

Έδειξε στο ξεκίνημα της επιστροφής του στη δράση πως χρειαζόταν λίγο χρόνο προσαρμογής. Πήρε προσπάθειες (1/4 σουτ), αλλά ήταν και ομαδικός (2ασ.). Ανέβηκε επιθετικά στη συνέχεια, σκοράροντας 9 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ, δείχνοντας θετικά σημάδια.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 9

Εκπληκτικός στην αρχή του αγώνα, έβαλε 9 πόντους στην πρώτη περίοδο, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά περισσότερα, έβαλε άλλα δύο κολλητά τρίποντα στο φινάλε του αγώνα και με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Τάισον Ουόρντ: 8

Ήταν... παντού στην πρώτη περίοδο, σε σκορ, ριμπάουντ, άμυνα και επίθεση. Παίκτης-κλειδί για τον Ολυμπιακό, γέμισε την στατιστική του με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Σακίλ ΜακΚίσικ: 8

Πολύ θετικός στην επιστροφή του. Έβγαλε πολλή ενέργεια και σε 8' στη δεύτερη περίοδο γέμισε την στατιστική του (5π., 2ριμπ., 2ασ., 2κλ.). Συνέχισε με την ίδια διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο, βουτώντας για μπάλες και τρέχοντας σε κάθε μέρος του γηπέδου.

Σάσα Βεζένκοφ: 9

Όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Ήταν στους 7 πόντους στην τρίτη περίοδο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η Μπάγερν πλησίασε στους 12 πόντους, έβαλε τρία σερί τρίποντα καθαρίζοντας το παιχνίδι. Μέτρησε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο χωρίς να ανεβάσει ένταση.

Άλεκ Πίτερς: 6

Εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, κυρίως περιφερειακά προσφέροντας 6 πόντους σε 8' στο πρώτο ημίχρονο. Θετικός και αυτός στον χρόνο που πήρε, τελειώνοντας το ματς στους 8 πόντους με 3/6 σουτ.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 7

Δε φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα, τελείωσε μία φάση από κοντά, χωρίς όμως να είναι αρνητικός. Υποσκιάστηκε από την καλή εμφάνιση του Χολ στη θέση «5», αλλά στα 19' που έπαιξε είχε 3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ντόντα Χολ: 9

Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, πήρε μπάλες στη ρακέτα, έδωσε 6 πόντους, κατέβασε 4 ριμπάουντ και συμμετείχε και δημιουργικά (1ασ.). Τελικά ήταν και ο MVP στο φινάλε του αγώνα συνδυάζοντας ουσία και θέαμα με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.

Κώστας Αντετοκούνμπο: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

