Βεζένκοφ: «Μεγάλη νίκη αλλά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος - Πρέπει να βρούμε χημεία και ρόλους»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου τόνισε πως η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος και ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν καλό ματς. Κρατήσαμε την Μπάγερν στους 71 πόντους και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας. Είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα, το κάναμε. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα, βάλαμε 96 πόντους. Είναι μεγάλη νίκη αλλά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας. Να συνεχίσουμε έτσι.

Έχουμε βάθος στον πάγκο, παίκτες που επιστρέφουν και έχουν ποιότητα. Πρέπει να βρούμε χημεία, ρόλους. Είναι απλά το έκτο ματς. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».