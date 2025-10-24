Μπαρτζώκας για ενίσχυση: «Θα υπογράψουμε παίκτη που θέλουμε να μας βοηθήσει όχι κάποιον που θέλουν τα media ή τα social media»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την ενδεχόμενη ενίσχυση των «ερυθρολεύκων» σημειώνοντας πως θα αποκτηθεί παίκτης μόνο για να βοηθήσει την ομάδα και όχι επείδη το θέλουν τα social media.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε πάντα στην αγορά γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Η Μπάγερν πήρε τον Ντινγουϊντι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ γιατί έτσι είναι η νέα εποχή στην Ευρωλίγκα. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε όλους τους παίκτες μας στο παρκέ. Μέχρι τώρα έχουμε πολλές απουσίες. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, βλέποντας το παιχνίδι μας, κάνοντας προπόνηση όλοι μαζί. Είχαμε εκτός τους Παπανικολάου και Έβανς. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ καθώς δεν έχουμε παίξει όλοι μαζί.

Στη χώρα μου η συζήτηση γίνεται για να προσθέσουμε ακόμα έναν σκόρερ. Έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε τον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ και θέλουν να προσθέσουμε έναν ακόμα σκόρερ. Είναι μια άποψη αυτή. Σκοράραμε 100 πόντους. Πιστεύω ότι πραγματικά ξέρω τη δουλειά μου. Δεν είμαι αρνητικός στο να υπογράψουμε έναν παίκτη, αλλά θα υπογράψω έναν παίκτη που η ομάδα πιστεύει ότι θα βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια. Όχι κάποιον που θέλουν τα media ή τα social media».