Οι Γάλλοι έκαναν περίπατο στην έδρα της Παρτιζάν, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη (83-101), που τους επανέφερε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Χάποελ την προηγούμενη αγωνιστική.

To πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο ισόπαλες με 26-26, ενώ η Παρί με επί μέρους 20-22, έκλεισε το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 46-48.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Γάλλοι πάτησαν... γκάζι, έκαναν επί μέρους 14-23 στην τρίτη περίοδο και πήραν σαφές προβάδισμα για τη νίκη, αυξάνοντας διαρκώς την διαφοράς τους.

Η Παρτιζάν δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις στο επιθετικό κρεσέντο της Παρί, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν με άνεση την διψήφια διαφορά μέχρι και την λήξη του αγώνα.

Ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Παριζιάνων, ενώ για την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 25 πόντους.

