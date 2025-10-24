To πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο ισόπαλες με 26-26, ενώ η Παρί με επί μέρους 20-22, έκλεισε το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 46-48.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Γάλλοι πάτησαν... γκάζι, έκαναν επί μέρους 14-23 στην τρίτη περίοδο και πήραν σαφές προβάδισμα για τη νίκη, αυξάνοντας διαρκώς την διαφοράς τους.
Η Παρτιζάν δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις στο επιθετικό κρεσέντο της Παρί, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν με άνεση την διψήφια διαφορά μέχρι και την λήξη του αγώνα.
Ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Παριζιάνων, ενώ για την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 25 πόντους.