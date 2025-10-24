Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Λίγος ποσοτικά, λίγος κι αγωνιστικά - Ξεχώρισαν Σορτς και Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών στην Μπολόνια, είδε και παίκτες-κλειδιά να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό και με κακό πρόσωπο ηττήθηκε από τη Βίρτους. Ξεχώρισαν Τι Τζέι Σορτς και Τζέντι Όσμαν.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Έδειξε και πάλι πως όσο πάει και προσαρμόζεται και στο τέλος πήρε το παιχνίδι πάνω του για να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να μειώσει κάπως τη διαφορά. Είχε 15 πόντους (5/5 διπ., 5/5 βολές) και 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Τζέντι Όσμαν: Ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλο το ματς και σε άμυνα και σε επίθεση. Πήρε πρωτοβουλίες όταν είδε ότι χρειαζόταν και τελείωσε την αναμέτρηση με πόντους, ασίστ και ριμπάουντ. Βαθμός: 8

Κώστας Σλούκας: Δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στην επίθεση με 8 πόντους (3/4 διπ., 0/2 τριπ., 2/2 βολές) και 3 ασίστ, έχοντας θέματα και στην άμυνα, όπως όλος ο Παναθηναϊκός. Βαθμός: 6

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Αγωνίστηκε με διάστρεμμα και φάνηκε. Δεν πατούσε όπως θα έπρεπε και είχε 4 πόντους (1/2 διπ., 2/3 βολές και 0/1 τριπ.), μετρώντας ακόμα 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 4

Τζέριαν Γκραντ: Δεν ήταν σε καλό βράδυ κι αντιμετώπισε προβλήματα με την περιφέρεια της Βίρτους, που από ένα σημείο και μετά έκανε πάρτι. Και στην επίθεση ήταν άστοχος με δίποντα και τρίποντα, έχοντας 5 πόντους (1/2 διπ., 1/4 τριπ.),1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Γιάννης Κουζέλογλου: Έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague, αλλά αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι με 0/3 εντός πεδιάς και 1 λάθος και εκτός από ορισμένες προσωπικές του φάσεις δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Μετά το αντιαθλητικό βγήκε κι εντελώς εκτός ρυθμού και ανέβασε απόδοση όταν το ματς είχε κριθεί για να τελειώσει με 19 πόντους (5/11 διπ., 1/3 τριπ., 6/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 4 λάθη. Βαθμός: 7

Bασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και η συμμετοχή του αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή. Ήταν εμφανώς επηρεασμένος, αφού αγωνιζόταν με ενοχλήσεις και έμεινε άποντος με 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο και 0/2 βολές, μετρώντας 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 5

Ντίνος Μήτογλου: Έπαιξε σε όλο το ματς στο «5», αφού οι απουσίες τον έκαναν δεύτερο σέντερ. Ήταν άστοχος στο τρίποντο (0/3 τριπ.) και τελείωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους (2/4 διπ.), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Είχε κι αυτός τα προβλήματά του στην άμυνα. Βαθμός: 5

Όμερ Γιούρτσεβεν: Πολύ μακριά από τις εμφανίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Ήταν κακός στην άμυνα και δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο στην επίθεση από 6 πόντους (2/4 διπ., 2/2 βολές). Είχε ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος. Βαθμός: 4