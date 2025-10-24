Αποβλήθηκε με 2 μαζεμένες τεχνικές ποινές ο Αταμάν!

Ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους!

Το αντιαθλητικό φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές τον Κέντρικ Ναν έκανε έξαλλο τον Τούρκο τεχνικό, που σε «νεκρό» χρόνο στην ίδια φάση δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές κι αποβλήθηκε από το ματς στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Οι διαιτητές είχαν σφυρίξει αρχικά φάουλ υπέρ του Ναν, στη συνέχεια πήγαν στο instant replay μετά από challenge του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, όπου και εκεί υπήρχε διχογνωμία, με τη φάση να παίρνει πάνω του ο Τζόρντι Αλιάγκα και να χρεώνουν τελικά τον Αμερικανό άσο με αντιαθλητικό.

Το σφύριγμα έκανε έξαλλο τον Αταμάν, που διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, που με χαρακτηριστική ευκολία τον χρέωσαν με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές.