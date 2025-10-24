Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 11 πόντους νωρίς, όμως η Φενέρμπαχτσε (3-3) έκανε τη διαφορά και χάρη στο επιμέρους 11-21 στο 4ο δεκάλεπτο, πέτυχε σπουδαία νίκη με 69-79 επί της «πληγωμένης» Εφές (2-4) στην Κωνσταντινούπολη! «Μαέστρος» Μπόλντγουιν (10π, 8α, 7ρ, 7λ), «πολυφωνική» η πρωταθλήτρια!

Το «Development Center» άνοιξε τις πύλες του για το σπουδαίο τουρκικό ντέρμπι, στο οποίο έδωσαν άλλη δυναμική με την παρουσία τους οι Ερκάν Οσμανί (ώμος) και Τάλερ Χόρτον-Τάκερ (βουβωνική χώρα) που «έσφιξαν» τα δόντια, επιστρέφοντας νωρίτερα στη δράση. Οι παίκτες του Ιγκόρ Κοκόσκοβ μπήκαν αποφασισμένοι και προηγήθηκαν με 8-0 χάρη στους Λάρκιν - Βάιλερ-Μπαμπ και 13-6 με τρίποντο του Οσμανί στο 5'. Ο Μπόλντγουιν είδε από τον πάγκο -και- τον Λόιντ να «σπάει» το +10 (19-8, 6') με νέο σουτ από τα 6,75 για να απαντήσει εξίσου ο Γουίλμπεκιν (19-11), προτού μπει ο Αμερικανός και μειώσει σε 19-13 στο 7'. Παρά τις προσπάθειες του Μπέικοτ για το 21-18 στο 9', ο Ντέσερ που ήλθε από την Στρασμπούρ και έκανε ντεμπούτο στη Euroleague, διαμόρφωσε το 24-18 της πρώτης περιόδου.

Η είσοδος του Μπόλντγουιν και οι προσαρμογές του Σάρας Γιασικεβίτσιους, όπως και η αλλαγή του ρυθμού σε πιο επιθετικό τέμπο, οδήγησαν τη «Φενέρ» στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-44. Ο Χολ ισοφάρισε σε 28-28 μετά από 2:30 στη δεύτερη περίοδο, ο Λάρκιν με τον Βάιλερ-Μπαμπ είχαν την «μπαγκέτα» της Εφές (32-28, 14'), όμως και ο Μέλι είχε γίνει παράγοντας στο ματς, μειώνοντας σε 35-34 στο 16'. Οι δυο ομάδες πήγαν «χέρι-χέρι» ως τα αποδυτήρια, με τους γηπεδούχους να έχουν «βραχεία κεφαλή» με 42-39 στο 18' δια χειρός του Σμιτς, όμως με το δεύτερο τρίποντο του Γουίλμπεκιν ο φωτεινός πίνακας έγραψε 43-44 υπέρ της «Φενέρ», ενώ δεν μέτρησε το «buzzer» τρίποντο του Σουίντερ.

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα που συναρπαστικού αγώνα:



Το τουρκικό «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να «φορτώνονται» με πολλά φάουλ και την Εφές να μην έχει λύσεις στο «ζωγραφιστό» ελέω της απουσίας και του Κάι Τζόουνς πριν από το τζάμπολ. Ο Μπέικοτ με τον Χόρτον-Τάκερ ανέβασαν τη Φενέρμπαχτσε για πρώτη φορά στο +4 (45-49, 22'), ενώ Λάρκιν και Βάιλερ-Μπαμπ έψαχναν συμπαραστάτες στην επίθεση. Αρκετά physical, σκληρή αμυντικά, η τρίτη περίοδος, με τον Κόλσον να μπαίνει στην «εξίσωση» για το 51-56 στο 27', προτού ο Σμιτς ισοφαρίσει στο 58-58 του δεκαλέπτου με 1:24 και τα «στεφάνια» να υποφέρουν στιγμιαία.

Τον τελευταίο λόγο είχε η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους που πανηγύρισε την έκτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη επί της Εφές με τον Λιθουανό στον πάγκο! Η άμυνα και ο Μπόλντγουιν «έπνιξαν» τους γηπεδούχους που είδαν τον Οσμανί να αποβάλλεται με 5 φάουλ στο 35' και τον Σμιτς να παλεύει με τα... θηρία. Δυο γρήγορα τρίποντα από τους Κόλσον - Γουίλμπεκιν και δυο βολές του Χολ για το 58-66 στο 32' με σερί 8-0! Οι Λόιντ, Οσμανί και Λάρκιν πλησίασαν στο 62-66 στο 34', όμως ξανά ο Γουίλμπεκιν εκτέλεσε για τρεις (62-69) στα μισά. Με 2:37 για τη λήξη ο Χολ ευστόχησε από τα 6,75 για το τελειωτικό 67-76, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει με δυο βολές το τελικό 69-79.

Στη «διαβολοεβδομάδα», οι πρωταθλητές θα παίξουν στη Βαλένθια με την τοπική ομάδα (28/10, 22:00) και στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (30/10, 22:00), ενώ η Εφές θα δοκιμαστεί, επίσης, εκτός Τουρκίας κόντρα σε Παρί (28/10, 21:45) και Μπασκόνια (31/10, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-44, 58-58, 69-79

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ