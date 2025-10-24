Πάει για Κάμερον Πέιν η Παρτίζαν!

Ο Πέιν με δεκαετή εμπειρία στο ΝΒΑ βρίσκεται στο στόχαστρο της Παρτιζάν μετά τον τραυματισμό του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος μένει εκτός δράσης για τρεις μήνες.
Ο Πέιν βρέθηκε φέτος στο training camp των Ιντιάνα Πέισερς, ωστόσο στις 9 Οκτωβρίου έμεινε ελεύθερος. Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ πέρσι έπαιξε στους Νικς και σε 72 παιχνίδια είχε 6,9 πόντους και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο και σε 15' ανά παιχνίδι.
Τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε σε Μπακς, Σανς, Καβαλίερς, Μπουλς και Θάντερ. Σε 477 ματς στο ΝΒΑ έχει συνολικά 7,8 πόντους και 3,2 ασίστ σε 17,5' συμμετοχής κατά μέσο όρο.
Serbia's Partizan Belgrade has emerged as a serious suitor for veteran guard Cam Payne, @TheSteinLine has learned.— Marc Stein (@TheSteinLine) October 24, 2025
Payne went to training camp with Indiana and is the latest established NBA name pursued by a @EuroLeague club in the wake of an injury to Partizan's Carlik Jones. https://t.co/NQBo8T3DXs