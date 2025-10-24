Βγήκαν για ζέσταμα, ζήτησαν να παίξουν Χουάντσο και Ρόγκα!

Οι δύο αθλητές βγήκαν για ατομική προθέρμανση πριν από την υπόλοιπη ομάδα, αισθάνονται πόνους στην ποδοκνημική αλλά δήλωσαν διαθέσιμοι για τον αγώνα. Στο χέρι του Αταμάν πλέον αν θα τους χρησιμοποιήσει.

Τόσο ο Ρόγκα που έκανε πιο εντατικό ζέσταμα, όσο και ο Ισπανός άσος έβγαλαν το κομμάτι στο ατομικό ζέσταμα και θέλουν να παίξουν.

Ο Ρογκαβόπουλος υπέστη διάστρεμμα σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις στην Αθήνα, ενώ ο Χουάντσο είχε θέμα και τις προηγούμενες ημέρες στο πόδι.

Παρόλα αυτά σφίγγουν τα δόντια και ενημέρωσαν πως έστω και για λίγα λεπτά θα προσπαθήσουν να παίξουν καθώς οι πράσινοι έχουν ξεμείνει από παίκτες ειδικά στο 4. Η τελική απόφαση φυσικά θα ληφθεί από τον προπονητή του Παναθηναϊκού.