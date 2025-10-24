Έξαλλος ο Λεσόρ με το άρθρο για… δανεισμό του Σορτς!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21:00) την Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ αντέδρασε μέσω του «Χ» με αφορμή δημοσίευμα περί... δανεισμού του Τι Τζέι Σορτς σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα.
«Τι ανοησίες είναι αυτές, ρε φίλε; Είναι πραγματικά πολύ περίεργες αυτές οι μ@@@@», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που παρουσιάζει τους πέντε ιδανικούς προορισμούς για τον Τι Τζέι Σορτς, σε περίπτωση που δοθεί δανεικός.
What kind of bullshit article this is man yall really weird this shit lame asf https://t.co/OjERxd5Cki— Mathias Lessort (@ThiasLsf) October 24, 2025