Έξαλλος ο Λεσόρ με το άρθρο για… δανεισμό του Σορτς!

Ο Ματίας Λεσόρ ξέσπασε μέσω ανάρτησης του στο twitter σχετικά με τις φήμες που έχουν αναπτυχθεί περί δανεισμού του Τι Τζέι Σορτς σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21:00) την Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ αντέδρασε μέσω του «Χ» με αφορμή δημοσίευμα περί... δανεισμού του Τι Τζέι Σορτς σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα.

«Τι ανοησίες είναι αυτές, ρε φίλε; Είναι πραγματικά πολύ περίεργες αυτές οι μ@@@@», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που παρουσιάζει τους πέντε ιδανικούς προορισμούς για τον Τι Τζέι Σορτς, σε περίπτωση που δοθεί δανεικός.