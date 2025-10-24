Πολύ δύσκολα θα αγωνιστούν Χουάντσο και «Ρόγκα», αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός Aktor θα παραταχθεί... μισός στην Ιταλία, καθώς προβλήματα προέκυψαν και με τους τραυματισμούς των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκου Ρογκαβόπουλου! Αποστολή στη Μπολόνια.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό Aktor, ο οποίος θα παραταχθεί... αποδεκατισμένος στην Ιταλία για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ως γνωστόν, οι Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός, αφήνοντας τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μόνο στη θέση «5». Παράλληλα, στην Αθήνα έχουν μείνει λόγω τραυματισμών και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με προβλήματα τραυματισμών.

Ωστόσο, το... ιατρικό δελτίο του «τριφυλλιού» δεν σταματάει στους τέσσερις παραπάνω παίκτες.

Κι αυτό γιατί από τραυματισμούς ταλαιπωρούνται και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Οι δύο παίκτες πολύ δύσκολα θα αγωνιστούν απέναντι στο σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, καθώς ταλαιπωρούνται από διαστρέμματα (δεξι πόδι και οι δύο) και το ροτέισιον του Εργκίν Αταμάν «κλείνει» πάρα πολύ. Τα διαστρέμματα των δύο αθλητών δεν είναι «βαριά», κάτι που σημαίνει πως αμφότεροι θα δοκιμάσουν στο ζέσταμα, όμως η συμμετοχή τους θεωρείται πολύ δύσκολη.

Ως εκ τούτου, οι «πράσινοι» θα παραταχθούν -όπως όλα δείχνουν- με τον Μήτογλου στο «4» και τον Γιούρτσεβεν στο «5», σε μια αναμέτρηση... ειδικών συνθηκών.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Ερνανγκόμεθ όσο και ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη δωδεκάδα, καθώς δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το ζέσταμα στην Ιταλία: