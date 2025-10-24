Κάρι Vs Γκόρντον: Το απίστευτο σόου των δύο αστέρων με 92 πόντους και 16 τρίποντα! (vid)

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε 42 πόντους με 6/12 τρίποντα τα ξημερώματα της Παρασκευής στην νίκη των Ουόριορς απέναντι στους Νάγκετς (137-131) με τον Άαρον Γκόρντον να «απαντά» με δική του 50αρα και 10/11(!) έξω από τα 7,25μ.

Σε ένα «κονσέρτο για πολυβόλα» μετέτρεψαν το Ουόριορς - Νάγκετς οι Κάρι και Γκόρντον με τους δυο σταρ του ΝΒΑ να δίνουν μια πραγματική παράσταση έξω από τα 7,25.

Ο Στεφ Κάρι, παρά τα 37 του χρόνια δείχνει πως μπορεί ακόμα να εντυπωσιάζει και συνδυάζει ουσία και θέαμα. Τι έκανε; Σημείωσε 42 πόντους, πετυχαίνοντας 6 τρίποντα σε 12 προσπάθειες, γεμίζοντας την στατιστική του με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την αντίθετη πλευρά, ο Γκόρντον πέτυχε ρεκόρ καριέρας με τους 50 πόντους, έχοντας το καταπληκτικό 10/11 τρίποντα, ενώ πήρε και 8 ριμπάουντ. Στο τέλος της βραδιάς, την νίκη πήρε το Γκόλντεν Στέιτ φτάνοντας στο 2-0.

Δείτε τα highlights των δύο αστέρων του ΝΒΑ σε μια μαγική βραδιά: