Άρης: Εκτός εξάδας ξένων ο Μερκβιλάτζε με τον Πανιώνιο

Με τον Άλεξ Μαρκβιλάτζε να «κόβεται» από την εξάδα των ξένων και όλους τους υπόλοιπους παίκτες διαθέσιμους, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης (25/10, 18:15) με τον Πανιώνιο.

Ο Άρης θα βρίσκεται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στην 4η στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς απουσίες παρά μόνο τον Άλεξ Μερκβιλάτζε που έμεινε εκτός εξάδας ξένων, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ψάξει την πρώτη της νίκη στην φετινή GBL, με προπονητικό υπηρεσιακό δίδυμο τους Διονύση Αγγέλου και Χρήστο Χασανίδη.

Αναλυτικά η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι: Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Γιώργος Γκιουζέλης, Τζέικ Φόρεστερ, Λευτέρης Μποχωρίδης, Στίβεν Ίνοχ, Βασίλης Καζαμίας, Μπριν Φόρμπς, Στέλιος Πουλιανίτης, Ρόνι Χάρελ, Αρνόλντας Κουλμπόκα, Ελάιζα Μήτρου-Λόνγκ.

Μπαντόβινατς: «Περιμένουμε σκληρό παιχνίδι, ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε»

Αναλυτικά το μέλος του τεχνικού τιμ, Πάβλε Μπαντόβινατς δήλωσε για την αναμέτρηση: «Γνωρίζουμε ότι ο Πανιώνιος είναι στην ίδια, δύσκολη θέση μ’ εμάς. Περιμένουμε ότι θα είναι «πεινασμένοι» για τη νίκη, αλλά όχι περισσότερο από μας. Το ερώτημα είναι ποιος θα έχει το μεγαλύτερο κίνητρο για να πάρει την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος έχει ποιότητα, ανεξάρτητα από τα αρχικά αποτελέσματά του. Πηγαίνουμε σ’ αυτόν τον αγώνα προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι. Κι αυτοί βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής προπονητή, οπότε περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και ελπίζουμε ότι θα το κερδίσουμε.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κόουτς Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας άνθρωπος που τα δίνει όλα κι αυτό έκανε στο διάστημα που προπόνησε τον Άρη. Αυτή είναι η φύση του αθλητισμού, η θέση που είχε περιέχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και πολλές φορές, διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα και τον τελικό απολογισμό».