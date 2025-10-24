Πρόστιμα σε εφτά ομάδες της GBL μοίρασε ο αθλητικός δικαστής

Με πρόστιμα για υβριστικά συνθήματα τιμωρήθηκαν εφτά ΚΑΕ, για όσα καταγράφηκαν στα φύλλα αγώνων από την 1η αγωνιστική έως και την 3η στην GBL, με τον ΠΑΟΚ να τιμωρείται δύο φορές με χρηματική ποινή, ενώ υπήρξε απόφαση σχετική και με το ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ στη 2η αγωνιστική.
Αναλυτικά οι αποφάσεις:
|
10/24-10-2025
ΜΑΡΟΥΣΙ
Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. – 2003) που διεξήχθη την 18-10-2025.
|
9/24-10-2025
ΠΑΟΚ
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 18-10-2025.
|
8/24-10-2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ):
|
7/24-10-2025
ΠΑΟΚ
1. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) από την κατηγορία περί ρίψης αντικειμένων.
2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-10-2025.
|
6/24-10-2025
ΑΡΗΣ
1.Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ)
2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-10-2025.
|
5/24-10-2025
ΗΡΑΚΛΗΣ
1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ):
2. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500.00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-10-2025.
|
4/24-10-2025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 5-10-2025.
|
3/24-10-2025
ΑΕΚ
Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-10-2025.
|
2/24-10-2025
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για την κατηγορία ότι λειτούργησε πλημμελώς το σύστημα Precision Time, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 18-10-2025.
|
1/24-10-2025
ΗΡΑΚΛΗΣ
Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα που διεξήχθη στις 18-10-2025 με την ομάδα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MYKONOS KAE).