Πρόστιμα σε εφτά ομάδες της GBL μοίρασε ο αθλητικός δικαστής

6/24-10-2025

ΑΡΗΣ

1.Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ)

α) από την κατηγορία ότι λειτούργησε πλημμελώς το σύστημα Precision Time και

β) από το την κατηγορία περί ρίψης αντικειμένου.

2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-10-2025.