Βασιλάρας: «Η φιλοσοφία μας είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που πιστεύουν στο όραμα μας»

Ο πρόεδρος του Περιστερίου, Πάνος Βασιλάρας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με αφορμή τη συμπλήρωση των 54 χρόνων του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον φετινό σχεδιασμό του Περιστερίου και το πρώτο δείγμα: «Ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός χαρακτήρας, τα δείγματα έως τώρα είναι πολύ καλά για εμάς. Μία ομάδα που ξεκινάει υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, διανύει έναν “μαραθώνιο”, ακόμη είμαστε στα πρώτα 2 χιλιόμετρα. Ευχόμαστε να παραμείνουμε υγιείς, μόνο αυτό ζητάμε. Ο κόουτς Ξανθόπουλος έχει εξελίξει τους παίκτες μας, έχει εξαιρετικούς συνεργάτες στο πλευρό του. Εμείς σαν διοίκηση το μόνο που κάνουμε είναι να τον στηρίζουμε και να τον αφήνουμε ελεύθερο να κάνει τη δουλειά που ξέρει καλύτερα».

Για τις ευκαιρίες που δίνει η ομάδα σε νέους ανθρώπους: «Ακριβώς αυτό κάνουμε. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που πιστεύουν στο όραμα μας. Ανθρώπους που βλέπουν την υγεία του συλλόγου, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα και ευχαριστώ τους χορηγούς μας και τον Δήμο Περιστερίου. Επενδύσαμε στις εγκαταστάσεις μας και σε συνεχίζουμε να επενδύουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό».

Για τον στόχο της ομάδας: «Αυτή τη στιγμή για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες με τεράστια μπάτζετ όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά, μέσα από τη δουλειά και το όραμα μας, θα γινόμαστε καλύτεροι. Οι επιτυχίες, αν θεωρήσουμε επιτυχία την τρίτη θέση, θα έρθουν και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είχαμε στόχο φέτος να φτιάξουμε ένα καλό ομαδικό σύνολο, αυτό έκανε ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Προτιμούμε να έχουμε λιγότερο συνολικό ταλέντο αλλά με μεγαλύτερη διάρκεια παρά να δίνουμε υπέρογκα ποσά σε παίκτες που δεν γνωρίζουμε εάν θα αποδώσουν όπως πρέπει».

Για την ανάδειξη των νεαρών αθλητών: «Ο Αβδάλας και ο Ζούγρης έχουν μεγάλη εξέλιξη και πιστεύω ότι θα αναδείξουμε και άλλους. Βοήθησε και ο κόουτς Λιμνιάτης σε αυτό. Οι υποδομές μας κάνουν εξαιρετική δουλειά, είναι η κληρονομιά μας, ξεπερνούμε τα 500 παιδιά κάθε χρόνο. Στον τελευταίο αγώνα στο FIBA Europe Cup συμμετείχαν οι Θωμάκος και Παπαγεωργίου, που κάνουν εξαιρετική δουλειά στο εφηβικό τμήμα και έκαναν το ευρωπαϊκό ντεμπούτο τους. Αυτό είναι το όραμα μας, από πάντα το έκανε το Περιστέρι. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι το πλάνο μας, όσα παιδιά έρχονται στο Περιστέρι θέλουμε να παίξουν μπάσκετ σε μεγάλο επίπεδο».

Για τις διαχρονικές επιτυχίες στις υποδομές: «Το γνωρίζω αρκετά καλά αυτό, έχω μεγαλώσει στην περιοχή. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν το πρώτο μας μέλημα, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να βλέπεις τα νέα παιδιά του Περιστερίου να στελεχώνουν την ανδρική ομάδα και την Εθνική. Γίνεται καλή δουλειά».

Για τις απαιτήσεις προς την ομάδα από τον κόσμο: «Αυτό συμβαίνει γιατί το Περιστέρι πάντα είχε καλή απόδοση και υψηλούς στόχους. Τυχαίνει να είμαστε μπασκετική γειτονιά. Δεν το νιώθουμε σαν πίεση, αλλά αισθανόμαστε την υποχρέωση προς τη φανέλα που φοράνε τα παιδιά και ότι πρέπει κάπως να ανταποδώσουμε. Για εμάς η δύναμη του Περιστερίου είναι ο κόσμος. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που ήρθαν στο γήπεδο και βλέπω το κοινό μας να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, είχαμε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο μας. Συνεργαζόμαστε με αρκετά σχολεία και δίνουμε κίνητρο στις οικογένειες με χαμηλό κόστος εισιτηρίων για να έρχονται να παρακολουθούν τους αγώνες μας. Αυτό είναι ένα πλάνο που ενδεχομένως συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά».

Για την συνύπαρξη με τον Ατρόμητο: «Ο Ατρόμητος και το Περιστέρι συνυπάρχουν άψογα. Εδώ λέμε και ισχύει ότι έχουμε “Μία πόλη, μία ομάδα”, έχουμε την αειθαλή συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Περιστερίου και μας παραχωρεί κάθε χρόνο το γήπεδο. Γενικότερα βοηθάει την ομάδα. Συνεχίζουμε να λέμε ότι είμαστε οι πρεσβευτές της πόλης».

Για το ανταγωνιστικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν: «Όπως είπα, είναι πάρα πολύ νωρίς για αξιολογήσεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύουμε όλοι καθημερινά για να βγάζουμε “υγεία”. Μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ η εξωστρέφεια. Θέλουμε να λέμε αυτά που κάνουμε αλλά παράλληλα κρατάμε χαμηλά τον πήχη. Η ομάδα παίζει εξαιρετικά έως τώρα και είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του κόουτς Ξανθόπουλου. Εύχομαι όλες οι ομάδες μας να παίξουν καλό μπάσκετ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη».