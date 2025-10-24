Ίφι: «Ήμουν εκεί όταν ο Λεσόρ κέρδισε τον τίτλο με την Παρτιζάν»

Ενόψει του αγώνα της Παρί με την Παρτιζάν, ο Ναντίρ Ίφι είχε τα καλύτερα να πει για τους Σέρβους οπαδούς. Μάλιστα, ανέφερε πως είχε παρακολουθήσει από κοντά τον Ματίας Λεσόρ να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Mozzartsport»:

«Οι άνθρωποι προφανώς με αγαπούν για τον τρόπο που παίζω, έλαβα πολλά μηνύματα. Νιώθω την αγάπη τους, είναι ωραίο. Με αναγνώρισαν πολλές φορές στις κερκίδες, προσπάθησα να περάσω απαρατήρητος. Λατρεύω τους οπαδούς της Παρτιζάν. Ήμουν συχνά στο Βελιγράδι, ακόμα και όταν δεν έπαιζα επαγγελματικό μπάσκετ ερχόμουν να δω τον τελικό του πρωταθλήματος της Αδριατικής λίγκας, ήμουν εκεί όταν ο Ματίας Λεσόρ κέρδισε τον τίτλο με την Παρτιζάν.

Όπως πάντα, θα είναι δύσκολο εναντίον της Παρτιζάν. Περιμένουμε να παίξουμε εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι σε εμάς και στο σχέδιό μας.

Νομίζω ότι η Παρτιζάν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να φέρουν τη νίκη. Ξέρουν τι κάνουν. Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή και ξέρουν πώς να κερδίζουν παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι.

Είμαι σημαντικό μέλος της ομάδας μας, προσπαθώ να βελτιωθώ ώστε να κερδίσουμε. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε με την ίδια τάξη σε σχέση με πέρυσι και γι' αυτό όλοι δουλεύουμε σκληρά. Νομίζω ότι παίζουμε ακόμα πιο γρήγορα από την περασμένη σεζόν. Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουμε μπάσκετ, συνεχίζουμε έτσι και έτσι μπορούμε να κερδίσουμε.

Έχω αυτοπεποίθηση, έχω χαρακτήρα. Δεν φοβάμαι τις μεγάλες στιγμές. Νομίζω ότι αξίζω να είμαι εδώ στην Ευρωλίγκα. Όλοι στην ομάδα με βοηθούν να βελτιωθώ».