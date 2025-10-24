Ιτούδης: «Δεν είμαι τυφλός, δώσαμε πολλά ελεύθερα σουτ - Ομάδα F4 η Μονακό»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στην Μονακό μίλησε για τα ελεύθερα σουτ που έδωσαν οι παίκτες του στους Μονεγάσκους, ενώ πρόσθεσε πως το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είναι ομάδα για F4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαίρω την ομάδα μου για τη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη εναντίον της Μονακό, μιας ομάδας του Final Four. Μιας ομάδας που έπαιξε στον περσινό τελικό, με τόσους πολλούς σπουδαίους παίκτες, δυνατό στυλ παιχνιδιού και εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο. Ήταν μια πρόκληση που αποδεχτήκαμε και το καλό σήμερα είναι ότι συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι δυνατό και υγιές. Είχαμε παίκτες που τραυματίστηκαν, όπως ο Ελάιτζα Μπράιαντ και ο Κρις Τζόουνς, αλλά ήρθαν εδώ. και έπαιξαν για την ομάδα.

Για άλλη μια φορά, βρήκαμε βάθος στον πάγκο. Ο Μότλεϊ είχε καλό ρυθμό και μας βοήθησε πολύ τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε στο σχέδιό μας, ακόμα και όταν δεχτήκαμε 29 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο - αυτό ήταν το χειρότερο δεκάλεπτό μας. Δεν παίζαμε καλά εκείνη τη στιγμή. Οι παίκτες από τον πάγκο συνέβαλαν πολύ. Βρήκαμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, όπως είπα, κρατώντας τους στους 77 πόντους. Δεν είμαι τυφλός - είχαν πολλά ελεύθερα σουτ στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι κάτι από το οποίο θα μάθουμε, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου.»