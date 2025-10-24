Μονέκε για Παναθηναϊκό: «Πότε έπαιξε καλά σαν ομάδα; - Δε σημαίνει κάτι η νίκη με την Εφές»

Ο Τσίμα Μονέκε σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR τονίζοντας πως το «τριφύλλι» δεν έχει παίξει καλά ως ομάδα φέτος και στάθηκε στους τραυματισμούς στον αγώνα με την Αναντολού Εφές.

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε στο «Triple Threat Show» του «Amerikanos24» και αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Υπογράμμισε πως το «τριφύλλι» δεν έχει αγωνιστεί καλά σε καμία από τις νίκες του στην Euroleague μέχρι τώρα και στάθηκε στους τραυματισμούς στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είδα τα στιγμιότυπα του αγώνα με την Εφές, γιατί παίζαμε την ίδια ώρα. Μέχρι τους τραυματισμούς, το παιχνίδι ήταν κλειστό. Έπαιζαν με τέσσερις γκαρντ και τον Σμιτς ή τον Τζόουνς. Δύσκολες στιγμές για αυτούς, αλλά κάθε ομάδα περνάει τέτοια φάση.

Για εμένα, αυτή η νίκη δεν σημαίνει κάτι. Είναι ο τρόπος που κερδίζεις. Αν μου έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν 4-1 μετά από πέντε ματς, κανείς δεν θα ξαφνιαζόταν. Αλλά σε ποιο από αυτά τα τέσσερα ματς πιστεύεις ότι έπαιξαν πραγματικά καλά ως ομάδα;».