Σακίλ για Ροζίερ και Μπίλαπς: «Ήξεραν το διακύβευμα - Ντρέπομαι που έβαλαν τους πάντες σε αυτή τη θέση»

Ο Σακίλ Ο'Νιλ σε δηλώσεις του σχολίασε τις συλλήψεις των Ροζίερ και Μπίλαπς για παράνομα στοιχήματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Inside the NBA»:

«Δεν μου αρέσει να κάθομαι εδώ και να είμαι υποκριτικός για ορισμένα πράγματα. Ήμασταν σε ομάδες, παίζαμε χαρτιά, παίζαμε Spades, παίζαμε Tonk.

Κάθε χρόνο, μας έκαναν σεμινάρια για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ένα από αυτά τα πράγματα ήταν: αν κάποιος σε ρωτήσει αν παίζει ένας συγκεκριμένος παίκτης, λες "όχι". Έτσι, όλοι αυτοί οι τύποι ήξεραν τι διακυβευόταν, και ντρέπομαι που έβαλαν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και το NBA σε αυτή τη θέση.

Αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου, αλλά συνήθως όταν εμφανίζεται το FBI, έχουν κάτι.

Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους από το FBI και έχω συμμετάσχει σε πολλές από αυτές τις έρευνες. Περιμένουν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, αλλά όταν έρχονται να χτυπήσουν την πόρτα σου, έχουν κάτι.

Αν βγάζεις 9 εκατομμύρια δολάρια και ασχολείσαι με ορισμένα πράγματα, πόσα περισσότερα χρειάζεσαι; Ειδικά αν ξέρεις ότι μπορεί να σε πιάσουν, μπορεί να πας φυλακή, να χάσεις την καριέρα σου και να βλάψεις την εικόνα σου, της οικογένειάς σου και του ΝΒΑ».