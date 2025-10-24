Βρούτσης: «Συγκροτήθηκε η Υποστηρικτική Επιτροπή του Final Four της Αθήνας, ένα όνειρο πραγματικότητα»

Ανακοινώθηκαν τα 12 πρόσωπα που θα συμβάλουν στη φιλοξενία του Final Four της Euroleague στην Αθήνα και το «Telekom Center» στις 22-24 Μαΐου.

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Φραγκάκης του Τιμολέοντος, Πρόεδρο

2. Δημήτριος Κοντός του Αναστασίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως μέλος

3. Νικόλαος Δημάκης του Γεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος

4.Αναστασία Χατζηγιαννάκου του Γεωργίου εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, ως μέλος

5. Τσιλίκα Πηνελόπη του Βασιλείου εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος

6. Χριστόλογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος

7. Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου, Περιφερειάρχης Αττικής, ως μέλος

8. Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας του Χρήστου, Δήμαρχος Αθηναίων, ως μέλος

9. Θεόδωρος Αμπατζόγλου του Ιωακείμ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, ως μέλος

10. Κωνσταντίνος Χαλιορής, Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Ο.Α.Κ.Α. – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

11.Μαργαρίτα Θάνου του Δημητρίου εκπρόσωπος της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ανώνυμη Καλαθοσφαιρική Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

12. Ηλίας Βρύσης του Δημητρίου εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας του κλειστού γυμναστηρίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ Σπ. Λούης» Telekom Center Athens Management (White Veil).

Η ανάρτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση:

«Σήμερα υπέγραψα τη συγκρότηση της Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 22-24 Μαΐου 2026.

Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα!

Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης.



Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και — γιατί όχι; — να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους».