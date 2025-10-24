Ντόμπριτς: «Είναι διαφορετικός ο Σάσα Ομπράντοβιτς, θα μας βοηθήσει ο Μπάτλερ»

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Μπασκόνια αποθέωσε τον Σάσα Ομπράντοβιτς και μίλησε για την προσθήκη του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη κόντρα στην Μπασκόνια: «Σημαντική νίκη, δεν ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν αργοί και χωρίς ενέργεια, αλλά το διορθώσαμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Χαίρομαι που είμαι ξανά με την ομάδα, αλλά ειλικρινά δεν χρειάστηκαν τη βοήθειά μου στα τελευταία παιχνίδια».

Για την προσωπική του απόδοση: «Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, έφερα λίγη ενέργεια και αυτό έδωσε δύναμη στους άλλους. Αυτή είναι η συνεισφορά που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή».

Για τη διαφορά του Σάσα Ομπράντοβιτς: «Είναι διαφορετικά, δεν θα τα συνέκρινα, τότε δεν υπήρχαν οπαδοί, τώρα είναι μια διαφορετική ιστορία. Όλα έχουν αλλάξει, όπως και ο Σάσα, ο οποίος είναι καλύτερος προπονητής και καλύτερος άνθρωπος. Έχει ενέργεια την οποία μεταφέρει. Το βλέπεις. Δεν είμαστε πάντα στο 100% όσον αφορά την τακτική, αλλά ανέβασε την ομάδα και αντέδρασε καλά στο δεύτερο ημίχρονο».

Για το σερί 4 νικών του Αστέρα: «Κανείς δεν το σκέφτεται, πρέπει μόνο να ανακάμψουμε, υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Προετοιμαζόμαστε μόνο για το επόμενο. Σε δύο μέρες, η Μέγκα, οι νέοι και εμείς είμαστε κουρασμένοι. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ένα λάθος».

Για την προσθήκη του Τζάρεντ Μπάτλερ: «Θα έρθει σύντομα, δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτόν. Είναι δουλειά για τα γραφεία και δουλεύουν πάνω σε αυτήν. Σίγουρα θα βοηθήσει και ανυπομονώ να έρθει».

Για το ότι βρέθηκαν παίκτες της Παρί στο γήπεδο: «Ήταν επίσης στην Παρτιζάν, μπορείτε να δείτε ότι τα αγόρια αγαπούν το μπάσκετ και αυτό είναι ωραίο να το βλέπεις».