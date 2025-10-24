Τζάκσον: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, θα πάρουμε ενέργεια από τον κόσμο μας»

Ο Κέι Τζέι Τζάκσον ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (25/10, 16:00) απέναντι στο Περιστέρι, στάθηκε στην συγκέντρωση που πρέπει να δείξουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στο παρκέ αλλά και την ενέργεια που θα λάβουν από τον κόσμο τους.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι για την 4η αγωνιστική της GBL στο «PAOK Sports Arena» και θέλει να συνεχίσει το σερί νικών που έχει χτίσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι, ο Αμερικανός γκαρντ του «Δικεφάλου» αναφέρθηκε στο καλό ξεκίνημα της ομάδας, το παιχνίδι με το Περιστέρι αλλά και την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζάκσον:

«Νιώθω πολύ καλά. Όλοι μας στην ομάδα νιώθουμε καλά. Αυτό το ξεκίνημα και αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, φτιάχνουμε καλή χημεία σαν ομάδα, πιστεύουμε ο ένας στον άλλο. Παλέψαμε σκληρά και όλοι μαζί και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να έχουμε αυτή τη δυναμική σαν ομάδα.

Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως τώρα. Η ομάδα έχει διάθεση, αλλά το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό και σωματικά. Θα είναι ωραίο που θα παίξουμε στην έδρα μας, οι φίλαθλοί μας θα μας δώσουν ενέργεια. Θα χρειαστεί πολλή συγκέντρωση, να δώσουμε όλοι μας σκληρή μάχη και να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

