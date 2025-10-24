ΠΑΟΚ: «Παρών» ο Μέλβιν ενόψει Περιστερίου

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν τέθηκε ξανά στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για το σαββατιάτικο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι (25/10, 16:00).

Οι ασπρόμαυροι υποδέχονται το αήττητο Περιστέρι για την 4η αγωνιστική της GBL και ο Σλοβένος τεχνικός του Δικεφάλου έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν επέστρεψε στις προπονήσεις ξεπερνώντας σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα στο πέλμα, που τον άφησε εκτός δράσης για δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ προπονήθηκε κανονικά σήμερα με την ομάδα και το αν και πόσο θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι θα κριθεί από τον κόουτς Ζντόβτς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Από την στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διαδικασία των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, μειώθηκε αισθητά και ο χρόνος προετοιμασίας μεταξύ των αγώνων. Ουσιαστικά με μία προπόνηση, αυτή που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ενόψει του αυριανού αγώνα με το Περιστέρι (25/10, στις 16:00).

O Jure Zdovc έδωσε και στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας έμφαση στην τακτική και στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το φορμαρισμένο Περιστέρι. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν και παραμένουν αήττητοι, έχοντας τέσσερις νίκες, από δύο σε πρωτάθλημα (από το οποίο προέχονται από ρεπό την περασμένη εβδομάδα) και FIBA Europe Cup.

Το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με την προπόνηση της ομάδας, στην οποία συμμετείχε και ο Cleveland Melvin».