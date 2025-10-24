Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της Μπάγερν στα ελληνικά για τους φίλους των «ερυθρολεύκων»

Η Μπάγερβ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στό Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Euroleague και οι Γερμανοί εξέδωσαν ανακοίνωση για τους φίλους των «ερυθρολεύκων» που θα δώσουν το παρών στο Sap Garden.
Μάλιστα, όπως το συνηθίζουν εξέδωσαν την ανακοίνωση στα ελληνικά θέλοντας να τους διευκολύνουν ακόμη περισσότερο στην κατανόηση των οδηγιών.
“Αγαπητοί φίλαθλοιι του Ολυμπιακού: Σήμερα ισχύει απόλυτη απαγόρευση τσαντών”, έγραψαν οι Βαυαροί.
⚠️ Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού: Σήμερα ισχύει απόλυτη απαγόρευση τσαντών! Περισσότερες πληροφορίες για την σημερινή σας επίσκεψη στο @SAPGarden θα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ ⤵️— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 24, 2025