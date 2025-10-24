Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της Μπάγερν στα ελληνικά για τους φίλους των «ερυθρολεύκων»

Όπως συνηθίζει όταν υποδέχεται ελληνικές ομάδες, η Μπάγερν εξέδωσε ανακοίνωση στα ελληνικά για τους φίλους της ομάδας των «ερυθρόλευκων» που βρίσκονται στο Μόναχο.

Η Μπάγερβ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στό Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Euroleague και οι Γερμανοί εξέδωσαν ανακοίνωση για τους φίλους των «ερυθρολεύκων» που θα δώσουν το παρών στο Sap Garden.

Μάλιστα, όπως το συνηθίζουν εξέδωσαν την ανακοίνωση στα ελληνικά θέλοντας να τους διευκολύνουν ακόμη περισσότερο στην κατανόηση των οδηγιών.

“Αγαπητοί φίλαθλοιι του Ολυμπιακού: Σήμερα ισχύει απόλυτη απαγόρευση τσαντών”, έγραψαν οι Βαυαροί.