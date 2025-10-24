«Magic Euroleague» μέσα από τη PALADOZZA της Μπολόνια!

Μετά το τέλος των αγώνων των ελληνικών ομάδων σήμερα το βράδυ υπάρχει μία ακόμη πλούσια εκπομπή στη Web Tv του SDNA.

Σήμερα το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα είναι πλούσιο από τη στιγμή, που παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Μπάγερν στο Μόναχο, οι «πράσινοι» κοντράρονται στη Μπολόνια με την Βίρτους.

Μετά τα ματς αυτά θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA. Μία εκπομπή, που θα βγει από τη «PALADOZZA» της Μπολόνια, εκεί, όπου θα είναι ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου.

Αναλύσεις, ειδήσεις, εκπλήξεις θα συνθέσουν για μία ακόμη φορά το μενού της εκπομπής.