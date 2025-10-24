Παρτιζάν: Κλείνει τον Μπρούνο Φερνάντο από τη Ρεάλ

Στον εκλεκτό για τη θέση του σέντερ φέρεται να κατέληξε η Παρτιζάν, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αναζήτηση σέντερ της Παρτιζάν έλαβε τέλος, καθώς σύμφωνα με το Mozzart Sport, πλησιάζει στην απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 27χρονος άσος από την Ανγκόλα έμεινε το καλοκαίρι στη «Βασίλισσα», αλλά στη συνέχεια έμεινε εκτός πλάνων.

Εκτός από την Παρτιζάν υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται να τον κάνουν δικό τους, ωστόσο οι Σέρβοι φαίνεται πως έχουν το προβάδισμα και το ντιλ αναμένεται να κλείσει άμεσα. Αυτό που εκκρεμεί είναι να βρεθεί λύση με το συμβόλαιο του παίκτη με τη Ρεάλ.

Στη Euroleague, ο Φερνάντο έχει μ.ο. 4 πόντους, 3 ριμπάουντ σε 12 ματς την περασμένη σεζόν. Φέτος έχει 4,4 πόντους και 3,4 ριμπάουντ σε 5 αγώνες.