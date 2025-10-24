Ιταλικά ΜΜΕ για το Μπολόνια-Παναθηναϊκός: «Μία ομάδα γεμάτη ιστορία, δύναμη και ταλέντο, στην κορυφή»

H Μπολόνια ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό (24/10, 21:00) και τα ιταλικά ΜΜΕ πλέον το εγκώμιο των Πρασίνων.

«Μεγάλη αναμονή για την άφιξη της πρωτοπόρου Παναθηναϊκός», αναφέρει η τοπική εφημερίδα της Μπολόνια «Il Resto di Carlino Bologna» για την αποψινή μάχη της ιταλικής ομάδας με τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

«Το τραπέζι είναι στρωμένο. Και τι δείπνο! Στην Μπολόνια φτάνει ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα γεμάτη ιστορία, δύναμη και ταλέντο, στην κορυφή της βαθμολογίας. Παίζουν για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αφού ήδη αντιμετωπίστηκαν οι Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Περισσότερο κι από το αποτέλεσμα, η Βίρτους θέλει να δείξει πρόοδο, παίζοντας με ένταση και αυτοπεποίθηση», προσθέτει το δημοσίευμα.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα λόγια του άλλοτε τεχνικού του Τριφυλλιού, Ντούσκο Ιβάνοβιτς που πλέον βρίσκεται στον πάγκο της Βίρτους, αλλά και του Ντέρκ ΆΛσον Τζούνιορ.

«Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίζουμε σύμφωνα με την ταυτότητά μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τους αντιπάλους, αλλά και τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει πως ως ομάδα πρέπει να επικεντρωθούμε στην άμυνα, να ελέγξουμε το παιχνίδι και να επιτεθούμε σωστά. Αν παραμείνουμε θετικοί και παίξουμε με πίστη, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα», ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.

Ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ, είπε από την πλευρά του:

«Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πρέπει να πιστεύουμε στη νίκη, ακόμα κι αν ο κόσμος περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι φίλαθλοί μας θα μας δώσουν ώθηση να παίξουμε στο μάξιμουμ».