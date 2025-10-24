Η… κλήρωση της ΕΟΚ έφερε πάλι στον τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός!

Το bracket που προέκυψε από την… κλήρωση στην ΕΟΚ φέρνει αντιμέτωπους τους αιώνιους μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Για άλλη μια χρονιά το ενδιαφέρον για το Κύπελλο Ελλάδος θα περιοριστεί στον τελικό. Οι δύο ομάδες μπορούν μόνο εκεί να συναντηθούν δεδομένου ότι το 1-2 από το πρωτάθλημα δεν δύναται να διασταυρωθεί νωρίτερα μετά την κλήρωση που διεξήχθη σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ. Ακόμα παραμένει άγνωστο το πώς και πού θα διεξαχθεί η τελική φάση.

Στην κλήρωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Ντίνο, η ΚΑΕ ΑΕΚ από τον Σάββα Ανεστιάδη, η ΚΑΕ Άρης από τον Αγαπητό Διακογιάννη και η ΚΑΕ Αμαρουσίου από τους Θανάση Σουφλιά και Φάνη Κουμπούρα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ Ντίνος Σβερκούνος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων, εξηγώντας λεπτομέρειες επί της διαδικασίας και το πώς θα διαμορφωθεί το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οπως επεσήμανε για τις αλλαγές, που θα πραγματοποιηθούν, περιορισμός στην κλήρωση και τις διασταυρώσεις δεν υπάρχουν, ενώ ο νικητής του UNICEF Trophy, εφόσον επικρατήσει του 12ου της κατάταξης της GBL Stoiximan, η έδρα στη διασταύρωση 5-12/UNICEF Trophy θα αντιστραφεί και ο νικητής του UNICEF Trophy θα υποδεχθεί στην έδρα του τον 5ο της βαθμολογίας.

Η κλήρωση είναι η εξής:

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος (1)

1ος-4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος (3)

6ος/11ος-7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί

(Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου):

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός

(Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην GBL Stoiximan μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.