MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Η προέκταση από τη σύλληψη Νίκολιτς - Unhappy με Κόντη στον Παναθηναϊκό» (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολιάζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αλλά και την προέκταση από τη σύλληψη του Σέρβου διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς.
Παπαθεοδώρου: «Η προέκταση από τη σύλληψη Νίκολιτς - Unhappy με Κόντη στον Παναθηναϊκό» (vid)