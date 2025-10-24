Παπαθεοδώρου: «Η προέκταση από τη σύλληψη Νίκολιτς - Unhappy με Κόντη στον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολιάζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αλλά και την προέκταση από τη σύλληψη του Σέρβου διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς.