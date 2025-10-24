Η Τσαρούχα στο ντέρμπι δίχως αύριο Πανιώνιος-Άρης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την Τσαρούχα να ορίζεται στο ντέρμπι ουραγών ανάμεσα σε Πανιώνιο και Άρη.
Αναλυτικά:
Σάββατο 25/10
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι Τσολάκος-Μαρτινάκος-Αγγελής (Τζαμάκου)
Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΑΕΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαλαμάς (Λαζαρίδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος-Άρης Betsson Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Τεφτίκης (Παυλόπουλος)
Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Θεονάς-Κάρδαρης (Τέγα)
Κυριακή 26/10
Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Λουλουδιάδης (Κουλούρης)
Telecom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Νηγιάννης)