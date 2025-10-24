Η Τσαρούχα στο ντέρμπι δίχως αύριο Πανιώνιος-Άρης

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την Τσαρούχα να ορίζεται στο ντέρμπι ουραγών ανάμεσα σε Πανιώνιο και Άρη.

Αναλυτικά:

Σάββατο 25/10

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι Τσολάκος-Μαρτινάκος-Αγγελής (Τζαμάκου)

Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΑΕΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαλαμάς (Λαζαρίδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος-Άρης Betsson Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Τεφτίκης (Παυλόπουλος)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Θεονάς-Κάρδαρης (Τέγα)

Κυριακή 26/10

Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Λουλουδιάδης (Κουλούρης)

Telecom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Νηγιάννης)