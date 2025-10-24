Ο Κάρι «σκότωσε» τους Νάγκετς (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επιβλήθηκαν 137-131 των Ντένβερ Νάγκετς στην παράταση.

Το 2 στα 2 έκαναν οι Ουόριορς στο NBA, αν και χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να κάμψουν την αντίσταση των Νάγκετς με 137-131 (120-120 κ.δ.). Ηγέτης των «πολεμιστών» ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε 42 πόντους, και μάλιστα με δικό του τρίποντο πήγε το ματς στην παράταση, κι εκεί «σφράγισε» τη νίκη.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπάτλερ με 18 πόντους. Για την ομάδα του Ντένβερ, ο Γκόρντον σημείωσε 50 πόντους, ενώ ο Γιόκιτς τέλειωσε το παιχνίδι «τριπλός», με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά αστόχησε σε σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, που θα έδινε τη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.