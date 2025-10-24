Το πανόραμα της Euroleague: Προσωρινά μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Euroleague που ολοκληρώθηκαν και την βαθμολογία της λίγκας.

Η Βιλερμπάν κατάφερε να επικρατήσει με 85-79 κόντρα στην Ντουμπάι BC, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας εκναε… πάρτι ενάντια στην Μπαρτσελόνα μέσα στην Ισπανία (73-88).

Σε ένα πραγματικό «θρίλερ», η Βαλένθια πήρε το «διπλό» ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο (100-103) και ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στην έδρα του την Μπασκόνια (90-72).

Τέλος, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε ενάντια στην Μονακό με 85-77 και έτσι είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

22/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

23/10

Βιλερμπάν - Ντουμπάι BC 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας 73-88

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 90-72

24/10

20:30 Αναντολού Εφές - Φενερμπαχτσέ

21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

21:30 Παρτιζάν - Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία:

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1

2) Παναθηναϊκός AKTOR 4-1

3) Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2

4) Ερυθρός Αστέρας 4-2

5) Παρί 3-2

6) Ολυμπιακός 3-2

7) Παρτιζάν 3-2

8) Βίρτους Μπολόνια 3-2

9) Μονακό 3-3

10) Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

11) Μπαρτσελόνα 3-3

12) Βαλένθια 3-3

13) Ντουμπάι BC 3-3

14) Φενερμπαχτσέ 2-3

15) Αναντολού Εφές 2-3

16) Μπάγερν Μονάχου 2-3

17) Αρμάνι Μιλάνο 2-4

18) Βιλερμπάν 2-4

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

20) Μπασκόνια 0-6

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

28/10

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι BC

21:45 Παρί - Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια - Φενερμπαχτσέ

29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός - Μονακό