Το πανόραμα της Euroleague: Προσωρινά μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Βιλερμπάν κατάφερε να επικρατήσει με 85-79 κόντρα στην Ντουμπάι BC, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας εκναε… πάρτι ενάντια στην Μπαρτσελόνα μέσα στην Ισπανία (73-88).
Σε ένα πραγματικό «θρίλερ», η Βαλένθια πήρε το «διπλό» ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο (100-103) και ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στην έδρα του την Μπασκόνια (90-72).
Τέλος, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε ενάντια στην Μονακό με 85-77 και έτσι είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
22/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
23/10
Βιλερμπάν - Ντουμπάι BC 85-79
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 85-77
Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας 73-88
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 100-103
Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 90-72
24/10
20:30 Αναντολού Εφές - Φενερμπαχτσέ
21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
21:30 Παρτιζάν - Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός
Η βαθμολογία:
1) Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
2) Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
3) Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2
4) Ερυθρός Αστέρας 4-2
5) Παρί 3-2
6) Ολυμπιακός 3-2
7) Παρτιζάν 3-2
8) Βίρτους Μπολόνια 3-2
9) Μονακό 3-3
10) Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
11) Μπαρτσελόνα 3-3
12) Βαλένθια 3-3
13) Ντουμπάι BC 3-3
14) Φενερμπαχτσέ 2-3
15) Αναντολού Εφές 2-3
16) Μπάγερν Μονάχου 2-3
17) Αρμάνι Μιλάνο 2-4
18) Βιλερμπάν 2-4
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
20) Μπασκόνια 0-6
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
28/10
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν
21:00 Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι BC
21:45 Παρί - Αναντολού Εφές
22:00 Βαλένθια - Φενερμπαχτσέ
29/10
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός - Μονακό