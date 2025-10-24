Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πήραν με άνεση τη νίκη απέναντι στους Βάσκους, επικρατώντας με 90-72.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι, με τον Ερυθρό Αστέρα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 21-20, όμως στη δεύτερη περίοδο η Μπασκόνια έκανε επί μέρους 19-23 και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 40-43.

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι Σέρβοι ήταν καταιγιστικοί, αφού με επί μέρους 32-15 στο τρίτο δεκάλεπτο, πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την λήξη της αναμέτρησης.

Ο Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Τζόρνταν Νουόρα να κάνει πολύ καλό ματς έχοντας 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για την Μπασκόνια ήταν ο Τίμοθι Λουάου-Καμπαρό, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

